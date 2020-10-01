Челябинск накрыл туман

«Эх, жаль, ежика нет. Такой туман пропадает!» — написали горожане в соцсети, вспомнив про мультфильм «Ежик в тумане».

Видимость в городе не превышала пяти метров, также заметили местные жители.

Обычно туман в Челябинске имеет техногенное происхождение, но на этот раз он оказался природным явлением. Поэтому местные жители не могут в это поверить: «За туманом скрывают выбросы в воздух».

«Это генератор тумана работает», — смеются в Сети.

Туман накрыл и Екатеринбург. Из-за этого отменено более 20 рейсов в аэропорту Кольцово. В городе задерживается прилет 13 самолетов, 11 лайнеров пока не могут вылететь. Больше всего пострадали пассажиры авиакомпании «Победа». Среднее время задержки — от трех до шести часов.

Туман образуется, когда холодные потоки воздуха спускаются на теплую поверхность воды или земли. Чаще всего он бывает осенью: в это время года воздух охлаждается быстрее земли.