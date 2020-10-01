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    01 октября 2020, 14:35

    Челябинск накрыл туман

    Алена Макаренко

    Челябинск словно погрузился в облако: город накрыл густой туман. Каждый второй местный житель включил камеру телефона, сообщил «Царьград».

    «Эх, жаль, ежика нет. Такой туман пропадает!» — написали горожане в соцсети, вспомнив про мультфильм «Ежик в тумане».

    Видимость в городе не превышала пяти метров, также заметили местные жители.

    Обычно туман в Челябинске имеет техногенное происхождение, но на этот раз он оказался природным явлением. Поэтому местные жители не могут в это поверить: «За туманом скрывают выбросы в воздух».

    «Это генератор тумана работает», — смеются в Сети.

    Туман накрыл и Екатеринбург. Из-за этого отменено более 20 рейсов в аэропорту Кольцово. В городе задерживается прилет 13 самолетов, 11 лайнеров пока не могут вылететь. Больше всего пострадали пассажиры авиакомпании «Победа». Среднее время задержки — от трех до шести часов.

    Туман образуется, когда холодные потоки воздуха спускаются на теплую поверхность воды или земли. Чаще всего он бывает осенью: в это время года воздух охлаждается быстрее земли.

    Новости SMI.FM