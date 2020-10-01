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    01 октября 2020, 12:44

    Более 20 авиарейсов задержали в Екатеринбурге из-за тумана

    Алена Макаренко

    Более 20 рейсов задержали в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге из-за тумана. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
    Более 20 авиарейсов задержали в Екатеринбурге из-за тумана

    Из-за сложных метеоусловий в городе задерживается прилет 13 самолетов, а 11 лайнеров пока не могут вылететь.

    Представители авиаперевозчиков держат связь с пассажирами.

    «В настоящее время аэропорт Кольцово работает без ограничений на прием и отправку воздушных судов», — говорится в сообщении.

    Последний самолет из Москвы в Екатеринбург приземлился в 02:28. После этого начались массовые задержки. Больше всего пострадали пассажиры авиакомпании «Победа»: у них с задержкой прилетят рейсы из Москвы, Сочи, Краснодара и Санкт-Петербурга. Среднее время задержки — от трех до шести часов. Из-за проблем с прилетом авиакомпания не может вовремя совершить обратные перелеты по тем же маршрутам.

    Новости SMI.FM