Челябинка похудела до 18 кг в реабилитационном центре

В Челябинске занимаются лечением девушки, которую нашли истощенной в реабилитационном центре. В 20 лет Лиза Кудрявцева весит около 18 килограммов.

«Ребенок поступил также в тяжелом состоянии и сейчас находится в тяжелом состоянии. У нее первая группа инвалидности. Тяжелая болезнь, те изменения, которые есть, это результат врожденной патологии. Она очень ослаблена», — сообщила сайту «Накануне.ru» заведующая службой паллиативной помощи детям ГКБ № 5 Кира Маляр.

По ее словам, причиной низкой массы тела стали два тяжелых заболевания: поражения головного мозга и опорно-двигательного аппарата. Маляр добавила, что они проверили, что у девушки было достаточно еды.

Сейчас с Лизой Кудрявцевой работают массажист и психолог, питание девушка получает внутривенно. Маляр рассказала, что реакции Лизы соответствуют уровню полугодовалого ребенка: она не разговаривает, активных движений не может производить, но открывает глаза и фиксирует взгляд.

Маляр объяснила, что после выписки ее направят в учреждение социальной защиты. Из-за неправильной работы нервной системы пища, которую потребляет Лиза, может попасть в дыхательные пути, так что ее питание нужно обеспечивать другим путем.

Лиза Кудрявцева находилась в реабилитационном центре Копейска почти год: с февраля 2019 года по январь 2020-го. Министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина признала, что в центре есть проблемы с персоналом, многие работают по совместительству. Директору грозит увольнение.

До того как попасть в реабилитационный центр, Лиза Кудрявцева находилась под опекой у своей тети, которая живет в Полетаеве. Женщина воспитывала еще двоих детей, их у нее тоже забрали. По словам опекунши, это сделали, чтобы не давать положенное по закону жилье.