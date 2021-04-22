Власти Чехии могут разорвать отношения с Россией. Им нечего терять, и они идут на эскалацию, потому что для них важно вывести США на рынок атомной энергетики страны. Об этом «360» рассказала политолог Наталия Елисеева.

«Нужно понимать, что за любым политическим заявлением есть экономическая выгода и предпосылки, которые к этому заявлению привели. В случае Чехии разговор очень простой. Речь все-таки идет о строительстве нового блока атомной станции. Как мы знаем, Росатом уже исключен из тендера. Взамен может прийти компания из США, которая очень надеется стать монополистом на атомном рынке в Чехии», — рассказала она.

Это дело очень выгодно для американцев, потому что речь идет о больших деньгах.

«Что касается Чехии, здесь мы должны понимать, что правительство так или иначе имеет довольно тесные отношения с США. То есть группы лоббизма там работают по продвижению там американских интересов», — продолжила эксперт.

По ее словам, чешских политиков простые люди мало интересуют.

Чехии терять нечего. Они идут на эскалацию. У них есть определенная цель — вывести американцев на рынок атомной энергетики в Чехии, все Наталия Елисеева.

Политолог отметила, что «нелепые» обвинения в адрес России касательно взрывов в Врбетице ничего общего с реальностью не имеют. Просто нужен был повод, который они «высосали из пальца». На самом деле здесь подоплека имеет экономическую составляющую.

«Сейчас кто кого передавит. Мы видим только то, что происходит на поверхности. Я предполагаю, что кулуарно там еще ведутся ряд переговоров по дальнейшему взаимодействию. Конечно, разрыв возможен. Но даже если он и будет, то не с нашей стороны. Хотя условно мы можем психануть, но вряд ли. Это не свойственно нашей дипломатии», — предположила эксперт.

Елисеева отметила, что в этом плане наши дипломаты всегда сдержанны и спокойны. Она вспомнила вчерашнюю речь президента Владимира Путин, который отметил, что страна многие вещи просто игнорирует.

«Если вдруг Чехия решит пойти до конца либо ей подскажут так себя повести со стороны США, то это будет. Пострадают простые граждане, потому что начнутся проблемы с туристическим бизнесом, а у него и так сейчас проблемы из-за пандемии», — заключила она.

В четверг Чехия выдвинула России ультиматум: либо в Москву вернутся высланные чешские дипломаты, либо из Праги вышлют порядка 60 российских послов.