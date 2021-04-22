МИД ответил на ультиматумы Чехии о новой высылке дипломатов

В Министерстве иностранных дел России заявили, что ультиматумы Чехии являются залпом в никуда. Подобный тон, который демонстрирует Прага, недопустим.

Так МИД отреагировал на заявление о высылке «примерно 60» сотрудников посольства РФ в случае невыполнения требований Чехии. Москва допустила, что чешские власти таким образом выполняют заказ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Министерство иностранных дел РФ.

Ранее глава МИД Чехии заявил о том, что если Россия 22 апреля, до 13:00 по московскому времени, не решит возвратить из Праги объявленных персонами нон грата сотрудников диппредставительства, то чешская сторона вышлет еще 60 российских дипломатов.

Отношения Москвы и Праги накалилась после того, как Чехия заявила о причастности российских спецслужб к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году. В связи с этим чешские власти приняли решение выслать 18 сотрудников российского посольства. Россия назвала обвинения голословными и в ответ выслала 20 дипломатов.

В среду, 21 апреля, в связи со сложившейся ситуацией посла РФ в Праге Александра Змеевского вызвали в МИД Чехии.