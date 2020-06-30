Кадыров отменил карантин для приезжих и опроверг слухи о новых ограничениях в Чечне

На очередном совещании регионального оперативного штаба Кадыров дал поручение отменить двухнедельный карантин для всех въезжающих в республику. Он также отметил, что в регионе в штатном режиме работает аэропорт.

«Пассажиры со справками об отсутствии коронавируса или наличия антител могут свободно передвигаться по республике», — говорится в сообщении. В ближайшее время в Чечне возобновят железнодорожные пассажирские перевозки.

Также Кадыров высказался на тему слухов о том, что в республике 5 июля будут введены новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Глава Чечни опроверг эту информацию.

«Я развеял слухи, что с 5 июля в республике снова вводится режим ограничений. Это всего лишь слухи. В целом эпидемиологическая ситуация находится под полным контролем. Больницы возвращаются в штатный режим», — отметил Кадыров.

Глава Чечни поделили последними данными об эпидемической ситуации в республике. За прошедшие сутки выявлено 14 случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе вирус был обнаружен у 1708 человек, из них выздоровели 1181. Кроме этого, в Чечне внедрены более 30 федеральных и региональных мер поддержки предпринимателей и жителей.

Ограничительные меры постепенно начинают снимать и в других регионах. Так, в Подмосковье 6 июля заработают детские сады.