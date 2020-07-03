Чечня возглавила список регионов РФ по числу беременных женщин

В 2019 году больше всего беременных женщин зарегистрировали в Чечне. Республика стала первой среди регионов РФ по этому показателю. На 100 тысяч населения в ней приходилось более 20 тысяч будущих мам.

Количество беременных россиянок в субъектах России за прошлый год подсчитали в Министерстве здравоохранения страны, сообщила газета «Известия».

Лидером оказалась Чеченская Республика: 20 121,4 женщины в положении на 100 тысяч населения. На втором месте Алтайский край — 17 932,1, на третьем Республика Карелия — 15 441,7.

Меньше всего будущих мам оказалось в Курской, Тюменской и Иркутской областях.

За 2019 год в целом по России зарегистрировали 3 123 156 беременных. Их число уменьшилось почти на 127 тысяч по сравнению с показателями предыдущего года.

Недавно ученые пришли к выводу, что будущей матери необходимо следить за своим весом. Оказалось, что ожирение вредно не только для носящей ребенка женщины, но и может навредить малышу в утробе. Оно способствует развитию метаболических заболеваний у потомства в будущем.