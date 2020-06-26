Ученые назвали опасность лишнего веса у беременных

Эксперимент был проведен на мышах. В ходе исследования было установлено, что ожирение матери способствует развитию метаболических заболеваний у потомства в будущем.

В результате выяснилось, что у таких детей выше риск развития рака печени, который вызван нарушение метаболизма. «Своим исследованием мы хотели бы призвать к глобальным усилиям по борьбе с материнским ожирением, которое в перспективе повлияет на здоровье детей», — рассказали ученые.