Ученые назвали опасность лишнего веса у беременных
Международная команда ученых провела исследование и обнаружила, что ожирение матери представляет опасность для ее ребенка. Об этом сообщил «Ридус».
Эксперимент был проведен на мышах. В ходе исследования было установлено, что ожирение матери способствует развитию метаболических заболеваний у потомства в будущем.
В результате выяснилось, что у таких детей выше риск развития рака печени, который вызван нарушение метаболизма. «Своим исследованием мы хотели бы призвать к глобальным усилиям по борьбе с материнским ожирением, которое в перспективе повлияет на здоровье детей», — рассказали ученые.