Кадыров: надо привить от коронавируса все взрослое население Чечни, а не 60%

Вакцинацию от COVID-19 должно пройти все взрослое население Чечни, не надо ограничиваться 60%. Такое заявление сделал глава региона Рамзан Кадыров. Он уверен, что это единственный способ обезопасить жителей от вируса.

«Мы должны добиться того, чтобы вакцинацию прошло все взрослое население республики, а не ограничиваться 60%… Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к населению и призвать своевременно привиться», — сказал он.

Как пишет РИА «Новости», Кадыров на совещании с членами правительства и глав районов Чечни призвал прислушиваться к мнению врачей, а не к людям, которые не имеют ничего общего с медициной.

Также глава региона считает, что жители Чечни сами должны проявить ответственность: позаботиться о своем здоровье и обзопасить своих близких.

Подмосковье заняло второе место в рейтинге регионов по доле привитых первым компонентом вакцины от коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства области со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.