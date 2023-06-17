Эксклюзив 17 июня 2023, 14:30 Традиционные ценности и Чебурашка. Что делает популярной российскую анимацию за рубежом? Председатель правления «Союзмультфильма» Слащева: Чебурашка всегда нравился иностранцам Юлиана Слащева / «ВКонтакте»

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Производство отечественной анимации существенно выросло — за последние семь лет показатель увеличился в три раза. Студии сильно нарастили сериальную анимацию. Еще до СВО на нее приходилось более 60% рынка в стране. Об этом на полях ПМЭФ рассказала «360» председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Слащева отметила, что сейчас российская индустрия отстает только по полнометражным фильмам, которые производят специально для кино. По ее словам, чтобы заполнить нишу после ухода иностранных студий из РФ, необходимо около пяти лет. Однако и в этом направлении уже есть существенный рост.

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«Если пять лет назад в кино выходило шесть российских анимационных фильмов, то в прошлом году их вышло 12. В этом году выйдет 13 российских анимационных блокбастеров», — сказала она.

Российские анимационные герои популярны также за рубежом. Больше всего иностранцам нравятся Чебурашка, «Маша и медведь», «Смешарики», «Фиксики». Сейчас почти в 30 странах идет русский полнометражный фильм «Чинк: Хвостатый детектив». По словам Слащавой, секрет популярности этих фильмов не только в персонажах, но и в традиционных ценностях, которые проповедуют мультфильмы.

«Мы приверженцы традиционной семьи, также как наши зрители на Ближнем Востоке или в юго-Восточной Азии». <…> Все базовые ценности и, соответственно, ценности и характеристики персонажей и героев остались теми же самыми. Это добро, это уважение к старшим, это любовь к своей стране и любовь к тому, что тебя окружает, это понимание того, что ты должен быть сильным, уверенным и при этом добрым и и заботящимся о более слабых», — сказала она.

Слащева рассказала, что сейчас студия работает над целым рядом сериалов и больших полнометражных фильмов для кино. Фильм под названием «Формула воды» выйдет в прокат весной или летом следующего года. Кроме того, по просьбам зрителей могут продолжить выпуск «Простоквашино» и «Ну погоди».

«Сегодня очень мало у нас тем для диалога с современными детьми. Иногда кажется, что мы на разных планетах живем. Поэтому „Союзмультфильм“ продолжает старые франшизы, придумывая оригинальные истории с хорошо знакомыми персонажами, дает им новую жизнь и дает вот эту связь поколений», — пояснила Слащева.

Она добавила, что студия при работе над картинами использует и новые технологии. Речь идет об игровом движке под названием Unreal Engine, на котором делаются все компьютерные мобильные игры. Кроме того, «Союзмультфильм» экспериментирует и с искусственным интеллектом. По ее словам, за ним большое будущее в образовательных проектах.