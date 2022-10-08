Чат-боты в Telegram начали собирать данные через фейковые списки мобилизации | 360°

Общество 08 октября 2022, 18:34 Поделиться Telegram

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Viber Чат-боты в Telegram начали собирать данные через фейковые списки мобилизации Эксперт Пожарская: мошенники используют чат-боты с фейковыми списками мобилизованных piqsels

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В Telegram-каналах распространяются ссылки на чат-боты, предлагающие проверить, состоит ли человек в списках на частичную мобилизацию. В действительности мошенники собирают таким способом данные россиян. Об этом эксперт фонда «За права заемщиков» Александра Пожарская рассказала РИА «Новости».

По ее словам, по категории «Проверка в списках на рассылку повестки» фонд обнаружил три бота, по категории «Проверка в списках мобилизованных» — четыре. И их «совершенно точно гораздо больше», чем было выявлено на данный момент.

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«То есть гражданин вписывает свои данные, и бот выдает ему информацию о том, призовут его или нет, или есть он в списках мобилизованных или нет. Это мошенники, которые, пользуясь моментом, собирают личные данные граждан», — сказала Пожарская.

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Она отметила, что это уже не новая схема и уже «проходила обкатку» после начала специальной военной операции России на Украине. Тогда злоумышленники предлагали родственникам узнать статус отправившегося на СВО.

Опасность таких ботов заключается в том, что им отправляют персональные данные, такие как профессия, статус, место работы, адрес регистрации, состав семьи и прочее. Разглашение подобной информации потенциально «несет угрозу не только безопасности граждан и их близких, но также и государственной безопасности».

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул для мобилизованных, участников специальной военной операции на Украине и их семей. Лимита по сумме списываемого кредита нет.

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