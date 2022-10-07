Путин подписал указ о кредитных каникулах для мобилизованных россиян | 360°

Важное 07 октября 2022, 11:45 Поделиться Telegram

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Viber Путин подписал указ о кредитных каникулах для мобилизованных россиян Президент Путин подписал указ о кредитных каникулах для мобилизованных и участников СВО РИА «Новости»

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Российский президент Владимир Путин подписал закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам, а также займам для участников специальной операции, их семей, а также для мобилизованных. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

Закон закрепляет порядок предоставления заемщикам льготного периода. Во время него человек приостанавливает исполнение своих обязательств на конкретный срок, но не дольше периода военной службы.

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Заемщик имеет право уменьшить размер платежей во время льготного периода. Речь идет о кредитном договоре, который заключили до мобилизации или подписания контракта для службы в рамках СВО. Право на льготный период также имеют родные мобилизованных граждан и контрактников.

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«Прекращение обязательств предусмотрено по кредитным договорам военнослужащего и членов его семьи в случае его гибели при прохождении военной службы или смерти в результате увечья (ранения, травмы, контузии)», — отметил ТАСС.

Данные займы и кредиты спишут. При этом лимита по сумме списываемого кредита нет. Согласно документу, ФНС, Центробанк и Минобороны РФ имеют право обмениваться информацией по этому вопросу.

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