Часть праха Шатунова развеют в Германии

Часть праха бывшего солиста «Ласкового мая» Юрия Шатунова планируется развеять в Германии, где он проживал определенную часть жизни. Об этом ТАСС сообщил представитель певца Аркадий Кудряшов.

«В Германии прах будет развеян, на его любимом месте, где он рыбачил», — сообщил он.

О смерти Шатунова стало известно в четверг, 23 июня, она произошла из-за сердечной недостаточности на фоне обширного инфаркта.

С самого утра 26 июня на Троекуровском кладбище Москвы проводится церемония прощания с Шатуновым, проститься с кумиром пришли тысячи поклонников. Канал «360» ведет прямую трансляцию с места событий.

Тело артиста кремируют, часть праха предадут земле 28 июня на Троекуровском кладбище.

Церемония прощания омрачилась неприятными моментами: поклонники снимали тело певца на свои мобильные телефоны.