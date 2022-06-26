Поклонники Шатунова сняли его тело на видео

Церемония прощания с бывшим солистом «Ласкового мая», известным исполнителем Юрием Шатуновым омрачилась неприятными инцидентами. Многие поклонники во время прощания пытались снимать тело артиста на смартфоны. Об этом сообщил Telegram-канал «Москвач».

На кадрах видно, что люди вытаскивают мобильные телефоны и снимают тело умершего певца.

Прощание с Шатуновым проходит на Троекуровском кладбище, «360» ведет прямую трансляцию. Гражданская панихида стартовала в 10:00 по московскому времени, тысячи поклонников пришли проститься с кумиром.

Музыкальный критик Сергей Соседов объяснил популярность Шатунова в широких массах тем, что он пел простые и понятные песни.

О смерти Шатунова стало известно в четверг, 23 июня, она произошла из-за сердечной недостаточности на фоне обширного инфаркта.