Часть праха погибшей блогерши Насти Тропицель развеют над океаном

Часть праха 18-летней российской блогерши Анастасии Тропицель, развеют на острове Бали, где она погибла. Об этом сообщили родители девушки в своем аккаунте Instagram.

«Мы хотим позже выполнить ее желание и часть праха развеять над океаном на Бали», — указывается в посте. Родители отметили, что им придется для этого приехать на Бали при первой возможности.

О смерти блогерши стало известно 21 июня. Она разбилась на трассе из-за того, что с ее мотоциклом произошел вобблинг, с которым девушка не смогла справиться. За ней на другом мотоцикле ехал ее молодой человек. Скорость Анастасия не превышала и ездила по правилам.

По словам ее друзей, она за день до это поссорилась со своим отцом, который не одобрял стиль ее жизни, и Анастасия находилась в подавленном состоянии. Девушка вела своей аккаунт в Instagram, она продвигала фриланс и заработок в интернете, а также рассказывала о своей жизни.