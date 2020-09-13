Ефремова разместили в изоляторе со сценой

Член ОНК Марина Литвинович рассказала, в каких условиях отбывает срок Михаил Ефремов. Выяснилось, что в московском СИЗО № 5 «Водник» оборудована театральная сцена.

По словам общественницы, в камере расположены четыре койки, общий стол с лавками, общие холодильник, телевизор и шкаф. Для досуга в изоляторе есть книги, шахматы и нарды. Пока с актером живут два сокамерника, один обвиняется в коррупции, второй — в продаже наркотиков. Однако Ефремов назвал их «приятными людьми».

«Здесь условия хорошие, на завтрак была овсяная каша. Он сказал, что с удовольствием все съел. Вчера вечером смотрели футбол с сокамерниками. В общем, обычная жизнь», — рассказала Литвинович в комментарии «Вестям».

Правозащитница также отметила, что у актера нет претензий к условиям.

Ранее адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев, заявил, что работал на актера бесплатно. По словам юриста, это было его личное решение, так как он был уверен в невиновности Ефремова, сообщает сайт Утро.ru.

Михаила Ефремова приговорили к восьми годам тюрьмы. Также актер должен выплатить старшему сыну погибшего 800 тысяч рублей.