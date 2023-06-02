Общество 02 июня 2023, 23:10 Бывший замок Березовского выставят на торгах Nice-Matin: принадлежащий ранее Березовскому замок Шато де ля Гаруп будет продан на торгах РИА «Новости»

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Замок Шато де ла Гаруп на Лазурному берегу во Франции, которым ранее владел предприниматель Борис Березовский, будет выставлен на торги. Об этом сообщила газета Nice-Matin.

В материале издания указано, что потенциальные покупатели должны отправить заявки в Агентство по управлению изъятыми и конфискованными ценностями с 16 июня по 17 июля. Помимо этого газета рассказала немного истории легендарного замка.

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Здание является жемчужиной Французской Ривьеры, которую возвели для английского лорда. На территории замка в свое время побывали легендарный живописец Пабло Пикассо, писатель Эрнест Хемингуэй и известный композитор Коул Портер.

Березовский приобрел Шато де ля Гаруп за 8,4 миллиона евро в 1996 году. Однако замок и находящуюся рядом колокольню конфисковали у предпринимателя в 2015 году. Тогда велось разбирательство по факту отмывания денег в отношении французского риэлтора Жан-Луи Борда. Его вызвали как подставное лицо настоящего владельца — Березовского. В том же году Борду приговорили к двум годам условного срока и крупному штрафу за преступный сговор и отмывание денег.

Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева передумала продавать замок в деревне Грязь в Московской области. Огромный дом заточен под вкусы и желания знаменитости, поэтому его продажа равна расставанию с частичкой себя. Помимо этого звезда намерена иногда посещать Россию.