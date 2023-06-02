02 июня 2023, 23:10
Бывший замок Березовского выставят на торгах
Nice-Matin: принадлежащий ранее Березовскому замок Шато де ля Гаруп будет продан на торгах
Замок Шато де ла Гаруп на Лазурному берегу во Франции, которым ранее владел предприниматель Борис Березовский, будет выставлен на торги. Об этом сообщила газета Nice-Matin.
В материале издания указано, что потенциальные покупатели должны отправить заявки в Агентство по управлению изъятыми и конфискованными ценностями с 16 июня по 17 июля. Помимо этого газета рассказала немного истории легендарного замка.
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Здание является жемчужиной Французской Ривьеры, которую возвели для английского лорда. На территории замка в свое время побывали легендарный живописец Пабло Пикассо, писатель Эрнест Хемингуэй и известный композитор Коул Портер.
Березовский приобрел Шато де ля Гаруп за 8,4 миллиона евро в 1996 году. Однако замок и находящуюся рядом колокольню конфисковали у предпринимателя в 2015 году. Тогда велось разбирательство по факту отмывания денег в отношении французского риэлтора Жан-Луи Борда. Его вызвали как подставное лицо настоящего владельца — Березовского. В том же году Борду приговорили к двум годам условного срока и крупному штрафу за преступный сговор и отмывание денег.
Ранее стало известно, что певица Алла Пугачева передумала продавать замок в деревне Грязь в Московской области. Огромный дом заточен под вкусы и желания знаменитости, поэтому его продажа равна расставанию с частичкой себя. Помимо этого звезда намерена иногда посещать Россию.
Торговля
Франция
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