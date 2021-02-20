Бывший схиигумен Сергий заявил, что его слова о взятках неправильно поняли

Высказывания бывшего схиигумена Сергия о миллионных взятках екатеринбургской епархии неправильно поняли. Экс-монах заявил, что просто платил повышенный сбор за монастырь.

Бывший схиигумен Среднеуральского женского монастыря отец Сергий (Романов) указал на неправильную трактовку «некоторыми СМИ» его позиции. Слова экс-священника привело РИА «Новости».

«Я якобы платил взятки. Это не соответствует действительности, я не платил взятки, я платил повышенный налог (сбор) епархии за содержание монастырей», — подчеркнул он. Повышенную ставку он объяснил отсутствием ИНН.

Адвокаты бывшего схиигумена распространили обращение Сергия, в котором он говорил о вынужденно выплаченных «миллионах долларов». В Екатеринбургской епархии назвали голословными и недоказуемыми его заявления о многолетних взятках.

В центре внимания духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался после своих «антиковидных» проповедей. Он заявлял, что россиян планируют поместить в «электронный лагерь сатаны» и «беззаконно сажают на самоизоляцию».

Решением церковного суда Сергия лишили сана, однако проводить богослужения он не прекратил, как и активную публичную деятельность. В сентябре 2020-го схиигумена отлучили от Церкви. Он арестован по обвинению в нескольких преступлениях и находится в СИЗО.