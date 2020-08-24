Бывший схиигумен Сергий собрал у стен епархии «живой щит» из верующих

Схимонах Сергий собирает около стен Екатеринбургской епархии «живой щит из верующих людей». Они не знают, почему его лишили сана, и искреннее верят экс-схиигумену.

«В дни, когда митрополит Кирилл пребывает в Толгском монастыре на праздновании одного из особо почитаемых образов пресвятой девы — толгской иконы, к стенам епархиального управления направляют, по сути, живой щит из верующих людей, искренне любящих и доверившихся схимонаху Сергию и не имеющих полноценного представления о происходящем», — рассказали представители Екатеринбургской епархии. Их слова приводит РИА «Новости».

Также там опровергли слова Сергия об использовании силовых структур для решения вопроса со Среднеуральским монастырем. Представители Екатеринбургский епархии назвали такие сообщения намеренной провокацией.

Ранее схимонаха Сергия лишили духовного сана, а также оштрафовали за распространение недостоверной информации об эпидемии коронавируса и за «возбуждение ненависти либо вражды». Церковь признает все таинства, совершенные Сергием, недействительными.