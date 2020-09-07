Бывший схиигумен Сергий больше не сможет быть священником

Схимонах Сергий больше не сможет проводить богослужения. Об этом сообщил протоиерей Максим Миняйло.

В понедельник должен был состояться суд над отцом Сергием, но тот не явился, ссылаясь на недомогания. Однако председатель отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии протоиерей Максим Миняйло сообщил РИА «Новости», что в любом случае схимонах Сергий никогда уже не сможет быть священником.

«Отец Сергий никогда не сможет теперь быть священником. Ни при каких обстоятельствах», — сообщил Миняйло.

Экс-схиигумена Сергия ждет судебное заседание, которое перенесли на среду. Бывшему священнослужителю грозит отлучение от церкви, так как он продолжал проводить службы после лишения сана. На церковном суде отцу Сергию также предстоит ответить на вопросы, связанные с его обвинениями в адрес митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Отец Сергий присутствовал только на одном судебном заседании, тогда он быстро прочитал заготовленный текст и покинул учреждение. На остальные четыре заседания экс-схиигумен не явился.