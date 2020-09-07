Схиигумен Сергий в четвертый раз отказался прийти на церковный суд. В этот раз бывший священнослужитель сослался на недомогания.

Заседание церковного суда должно было состояться 7 сентября, сообщает сайт епархии Екатеринбурга. Отца Сергия обвиняют в нарушении 28 правила Святых Апостолов, что грозит отлучением от церкви. Но сам схиигумен Сергий отказался присутствовать на заседании и объяснил это плохим самочувствием.

«Явиться лично на заседание суда 7 сентября 2020 года в 12:00 не смогу из-за недомогания, вызванного продолжающимся душевным потрясением, скорбью и болью, которое вызвала у меня новость, опубликованная на официальном сайте Екатеринбургской епархии по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла», — цитирует kр. ru помощника схиигумена Сергия Всеволода Могучева.

В сообщении епархии говорится, что отца Сергия 24 июля отлучили от сана, но он все равно продолжал вести богослужения. Также к заседанию для схиимонаха подготовили вопросы, связанные с митрополитом Екатеринбургским Кириллом. Отец Сергий публично обвинял архиерея в ереси, экуменизме, сатанизме и в других действиях.

Позже Всеволод Могучев записал видеообращение от отца Сергия на своем YouTube-канале. Помощник сообщил, что на все обвинения схиигумен ответит публично.

Первое судебное заседание по делу схиигумена Сергия прошло 15 июня, обвиняемый зачитал подготовленный текст и покинул учреждение. После суд назначил заседание на 26 июня, на которое отец Сергий не явился. На заседания, назначенные на 3 и 7 июля, священник тоже не пришел.