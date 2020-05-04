Бывший митрополит Астраханской области умер в Москве из-за коронавируса

«Преставился ко Господу митрополит Иона (Карпухин), почетный настоятель столичного храма Воздвижения Креста Господня в Алтуфьеве», — говорится в сообщении сайта Московского Патриархата.

Долгое время Иона был настоятелем Крестовоздвиженского храма в Алтуфьеве, а с 2013 года он возглавлял Астраханскую митрополию. В 2016 году по состоянию здоровья Иона ушел на покой, и последние несколько лет он жил в Москве.

Митрополиту было 78 лет.

Ранее стало известно, что некоторые храмы в Москве стали закрываться из-за заражения некоторых священников. Тех, кто будет игнорировать ограничительные меры, накажут. Об этом не так давно заявил Патриарх Кирилл. Священник может быть привлечен к церковному суду, а иногда и к церковно-административной ответственности.