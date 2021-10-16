Бывший мэр Омска стал заразился коронавирусом

Бывший мэр Омска Оксана Фадина получила положительный тест на коронавирус. Об этом она написала в своем Instagram. Фадина переносит инфекцию в легкой форме. Сейчас она находится на самоизоляции.

«Мое течение болезни протекает в легкой форме, симптомы как при ОРВИ. Пожалуй, самое неприятное, что пропало обоняние. Но это мелочи», — заключила она.

Также Фадина призвала всех вакцинироваться. Она отметила, что в межсезонье всегда повышается риск подхватить инфекцию, поэтому вакцина будет дополнительной защитой.

«Это серьезная страховка ваших планов. И если заболевания не избежать, то хотя бы есть шанс сделать его недолгим и неизнуряющим ваше состояние», — рассказала Фадина.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о том, что на сайте стопкоронавирус.рф запустился счетчик вакцинации. Там можно посмотреть данные о количестве привившихся.

Также там есть интерактивная карта. На ней можно увидеть такие данные, как уровень вакцинации, заболеваемость и действующие ограничения.