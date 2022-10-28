Бывший KFC зарегистрирует в России бренд Rostic’s и новый логотип | 360°

Общество 28 октября 2022, 10:56 Бывший KFC зарегистрирует в России бренд Rostic’s и новый логотип РИА «Новости»: бывший KFC в России подал заявку на регистрацию новых брендов и логотипа

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Бывший владелец сети быстрого питания KFC в России «ЯМ Ресторантс Раша» отправил в Роспатент заявку на регистрацию брендов «Росмастер» и Rostic’s, а также нового логотипа с курицей. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе ведомства.

«На стадии формальной экспертизы на данный момент находятся заявки на регистрацию нового товарного знака от ООО „ЯМ Ресторантс Раша“», — говорится в сообщении.

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После проверки заявки на стадии формальной экспертизы ее изучат на соответствие российскому законодательству и примут окончательное решение о регистрации.

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Новый товарный знак позволит компании производить и реализовывать блюда из курицы, а также гамбургеры, картофель фри, куриные крылышки, пиццу с курицей, рыбу, соусы и ароматизаторы.

Всего компания подала заявки на регистрацию целого ряда брендов, среди них также «Шеф Баскет», «Шефролл», «Маэстро», «Ростмастер Чиз».

Ранее стало известно, что сеть ресторанов KFC после ухода главной американской компании из России перейдет в собственность ижевского холдинга «Смарт Сервис». Меню в заведениях останется полностью оригинальным, рецептура останется прежней.