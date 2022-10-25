Новый владелец KFC пообещал сохранить все блюда из меню | 360°

Общество 25 октября 2022, 15:06 Новый владелец KFC пообещал сохранить все блюда из меню Источник РИА «Новости» сообщил о сохранении меню в ресторанах KFC после смены владельца РИА "Новости"

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Российская сеть ресторанов KFC после перехода в собственность ижевской компании «Смарт Сервис» максимально сохранит в меню все блюда и не станет менять рецептуру. Об этом со ссылкой на источник, близкий к новым владельцам, сообщило РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, ничего из любимых блюд клиентов не пропадет, а период перехода станет комфортным для всех франчайзи.

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Владельцем сети KFC в России владела американская компания Yum! Brands, которая продала бизнес компании из Ижевска «Смарт Сервис».

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По данным газеты «Коммерсант», компания принадлежит предпринимателям Константину Котову и экс-депутату Госсовета Удмуртии совладельцу агрохолдинга «Комос-групп» Андрею Осколкову.

Сумма сделки не разглашается. Но, согласно контракту, все заведения, включая работающие по франшизе, переведут на бренд Rostik’s, ранее принадлежавший российскому юрлицу Yum! Brands.

В отличие от ушедшего из России McDonald’s компания KFC работает преимущественно по лицензиям и франчайзингу. Находящиеся в собственности американской корпорации 70 ресторанов компания закрыла, но работающие франчайзи, которых более 900 единиц, продолжают принимать клиентов.

Опрошенные «Коммерсантом» эксперты отметили, что американская корпорация вправе запретить использовать рецептуру блюд, к которым привыкли клиенты. Кроме того, пока не известно, как новый владелец станет контролировать работу франчайзи в разных регионах.