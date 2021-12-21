Больше прав для полиции, заморозка пенсий и увеличение маткапитала. Путин подписал ряд законов

Президент России Владимир Путин подписал ряд поправок и новых законов РФ. Все законы опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Расширение полномочий полиции

Путин подписал поправки к закону «О полиции». В соответствии с изменениями полицейские для задержания подозреваемых получат полномочия проникать в жилые и другие помещения, на земельные участки и территории, а также оцеплять строения, жилые помещения и территории. В ранее действующем издании закона силовики могли оцеплять только участки местности.

Также полицейские получили возможность вскрывать и проникать в автомобили граждан, когда существует необходимость спасти жизнь и обеспечить безопасность граждан или общественную безопасность при массовых беспорядках и ЧС.

Продление заморозки накопительной части пенсий

Президент продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Мораторий на формирование средств пенсионных накоплений существовал с 2014 года и был рассчитан до 2023 года, однако продлен еще на один год. При этой системе отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам.

Мера позволит в 2024 году увеличить на 772,9 миллиарда рублей доходы бюджета Пенсионного фонда по распределительной составляющей, которые будут направлены на текущие выплаты страховых пенсий. В пояснительной записке уточняется, что «объем пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования не уменьшится».

Источник фото: официальный интернет-портал правовой информации

Повышение зарплат помощникам депутатов

Путин подписал поправку к закону «О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации», в соответствии с которой предусматривается повышение месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 до 387 тысяч рублей.

Принятие законопроекта потребует дополнительных ассигнований из федерального бюджета в размере 761,4 миллиона рублей в 2022 году, 794,8 миллиона рублей в 2023 году и 822,4 миллиона рублей в 2024 году.

Штрафы для предприятий-загрязнителей

Глава государства внес в КоАП новую статью, которая подразумевает наложение штрафов на предприятия-загрязнители за невыполнение требований по созданию и эксплуатации систем выбросов в окружающую среду. Для должностных лиц предполагается штраф от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Штрафы за сокрытие фактов о разливе нефти

Предприятия, которые не предоставят достоверные сведения о фактах разлива нефти, не имеют систем связи и оповещения о происшествиях, заплатят штраф от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц. Для индивидуальных предпринимателей — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

Если должностные лица утаят факты о разливе нефти либо не передадут властям необходимые сведения, они будут оштрафованы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей. Для предпринимателей предусмотрена мера от 50 до 100 тысяч рублей, юрлица могут выплатить от 150 до 500 тысяч рублей.

При повторном нарушении санкция будет боле суровой. Должностные лица выплатят от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей штраф составит от 100 до 200 тысяч рублей, для юрлиц — от 500 тысяч до миллиона рублей с возможной приостановкой деятельности на 90 суток.

Страховщики и маткапитал

Президент подписал законы о защите пенсионных накоплений от недобросовестных страховщиков, о создании на базе Банка России антиотмывочной информационной платформы «Знай своего клиента», через которую банки смогут онлайн получать информацию о риске подозрительных операций. А также закон, по которому с 1 февраля индексация маткапитала будет проводиться по фактической инфляции, а не прогнозируемой.

В феврале 2020 года Владимир Путин также подписал ряд законов, в соответствии с которыми был ужесточен оборот порнографии. Также он упразднил двойную процедуру лицензирования воздушных перевозок, в соответствии с которой юридическое лицо для выполнения воздушных перевозок должно было получить в Росавиации сертификат, а затем лицензию.