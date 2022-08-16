Бывший глава МИД Финляндии допустил раскол в Евросоюзе из-за идеи Зеленского

Призыв украинского лидера Владимира Зеленского прекратить выдачу виз россиянам может привести к расколу в Евросоюзе. Такого мнения придерживается бывший глава МИД Финляндии Эркки Туомиоя.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что разобщенность стран ЕС по этому вопросу сыграет на руку России.

«При рассмотрении вопроса визового режима для россиян Евросоюзу важно прийти к единой позиции. Нарушение единства придется только на руку Путину», — написал Туомиоя.

Он поддержал мнение канцлера Германии Олафа Шольца, который призвал не ограничивать выдачу виз всем россиянам. Такую линию ФРГ экс-глава МИД Финляндии считает более обоснованной, нежели линию Эстонии.

Изначально Зеленский обратился к странам Евросоюза с требованием закрыть для россиян возможность путешествовать по Европе. Его слова поддержала глава МИД Эстонии Кая Каллас. Она назвала поездку за границу привилегией. Канцлер Германии Олаф Шольц отметил, что этот вопрос требует серьезного обсуждения внутри ЕС. Ведь главное — это не допускать усложнения жизни простым людям.