Шольц призвал не осложнять россиянам жизнь запретом на въезд в ЕС

Вопрос запрета выдачи виз российским туристам требует серьезного обсуждения между странами Евросоюза. Главная цель — не допускать усложнения жизни простым людям. С таким заявлением на пресс-конференции после заседания Северного совета выступил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщило агентство Reuters.

Он подчеркнул, что прежде всего важно помнить о тех, кто уезжает из России из-за своего несогласия с решениями властей.

«Решения, которые мы принимаем, не должны усложнять выезд россиян, которым грозит опасность», — подчеркнул Шольц.

Глава правительства Германии добавил, что сейчас идет разработка нового санкционного пакета против России из-за ситуации на Украине. Уже введенные меры Шольц назвал эффективными.

«Санкции, которые мы уже ввели в отношении российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать работать в этом направлении», — привел слова Шольца ТАСС.

С требованием закрыть для россиян возможность путешествовать по Европе к странам ЕС обратился президент Украины Владимир Зеленский. Его слова поддержала глава МИД Эстонии Кая Каллас, которая назвала поездку за границу привилегией. После этого прибалтийская республика объявила, что с 18 августа полностью закрывает доступ для россиян с шенгенскими визами, полученными в Эстонии.

Посольство Латвии в России объявило о полной остановке выдачи всех видов виз для россиян из-за сложной обстановки. Исключение сделали только для тех, кто едет в республику на похороны близкого человека.