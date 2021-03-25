Бывший глава Кузбасса заявил о возможном поджоге «Зимней вишни»

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев предположил, что причиной пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в 2018 году мог стать поджог. Тулеев написал об этом в третью годовщину трагедии на своей странице в Instagram.

«Мое личное мнение — это было похоже на поджог. Но, повторяю, это мое мнение. Доказательств этого у меня нет», — написал бывший глава Кузбасса.

Тулеев признался, что его до сих пор терзают сомнения по поводу пожара в кемеровском ТЦ. Ему кажется подозрительным то, что пламя моментально охватило все здание, а температура возгорания достигала 700 градусов.

«Само здание этого ТЦ было словно специально выстроенная ловушка. Почему кинозалы, игровые залы оказались на верхнем этаже? Почему все двери оказались заперты наглухо, в том числе и дверь кинозала, где находились дети?» — задался вопросом Тулеев.

Бывший губернатор отметил, что пожарная сигнализация в «Зимней вишне» не работала, а вентиляция вообще действовала в обратном направлении — внутрь здания, тем самым «раздувая пламя».

Пожар в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, большинство из которых дети. Тулеев рассказал, что в пожаре погибла и его племянница. В апреле того же года Тулеев подал в отставку с поста губернатора по собственному желанию.

СК РФ возбудил по факту пожара три уголовных дела, фигурантами стали 15 человек. Среди обвиняемых — бывшие члены руководства кемеровского МЧС, собственники здания, ответственные за ввод ТЦ в эксплуатацию, безопасность и тушение пожара. Совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский был обвинен в даче взятки. После пожара он сбежал из страны и был объявлен в международный розыск. Его задержали в Польше, откуда его экстрадировали в РФ.