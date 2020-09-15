Следователи завершили расследование по делу совладельца «Зимней вишни»

Вишневского обвинили в даче взятки в особо крупном размере. По данным следствия, в 2013–2014 годах, когда здание бывшей кондитерской фабрики перестроили в торговый центр он дал взятку в семь миллионов рублей начальнику инспекции Госстройнадзора Кемеровской области Танзиле Комковой, ее сыну Эдуарду.

За эти деньги глава ведомства не должна была проводить проверки, как идет реконструкция и соблюдаются противопожарные нормы. Средства Комкова потребовала перевести на счет ООО «ИСК „Ресурс“» за оказание услуг, которых не было. Обналичил деньги руководитель фирмы Никита Чередниченко.

Из-за отсутствия проверок Вишневский провел реконструкцию здания без разрешения на строительства. Кроме того, он не стал устанавливать автоматические системы пожаротушения на всех этажах здания. Акт приема здания выдала инспектор Светлана Шенгерей.

После пожара в «Зимней вишне», где погибли 60 человек, Вишневский сбежал из России. Суд арестовал его заочно, а следователи объявили в международный розыск. Задержали фигуранта дела полицейские Польши. Его экстрадировали в Россию, где по решению суда его взяли под стражу.

Для возмещения причиненного Вишневским ущерба следователь арестовал принадлежащие ему и его матери квартиры, земельные участки и коммерческую недвижимость. Свою вину совладелец «Торгового центра» не признал.

Ранее в суд поступили уголовные дела в отношении Комковой, ее сына, Чередниченко и Шенгерей. Кроме того, сейчас идут процессы по делам еще 10 человек. В их числе представители кемеровского главка МЧС, работников противопожарной охраны, ЧОПа и других.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» начался 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на последнем этаже, где были кинозалы и детская игровая зона с аттракционами.