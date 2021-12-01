Бывший депутат из Карелии объяснил видео с избиением монтажом

Драка с участием экс-депутата Петрозаводска Алексея Зюзина действительно была, но избивал не он, а его. Такое заявление бывший парламентарий сделал в разговоре с «360».

«Люди спровоцировали, пришли, я не нарушал никаких правил. Люди оскорбили: „Сволочи, заткнитесь“. Вдвоем мы сидели, [соседи] ломились в дверь. Он меня первый ударил, нанес мне сотрясение мозга, сломал нос. Мне пришлось дать сдачи», — рассказал Зюзин.

По его словам, сейчас в отношении соседа открыли уголовное дело по статье УК РФ «Хулиганство». Бывший депутат подчеркнул, что если бы он кого-то избил, то против него давно бы возбудили уголовное дело и посадили. Зюзин добавил, что жена соседа работает в газете, они сделали монтаж, и в итоге выпустили скандальную статью.

«Эти люди переводят все в политическую плоскость», — резюмировал экс-парламентарий.

Ранее видео драки, предположительно, с участием Зюзина появилось в Сети. Предположительно, все случилось еще в апреле, но стало известно только сейчас.

Сосед Зюзина, Андрей, заявил о том, что просил мужчину не шуметь рано утром, но тот не угомонился. Тогда Андрей вместе с женой Ксенией пошли в квартиру к соседу. По их словам, именно Зюзин и его друг их избили, а не наоборот.