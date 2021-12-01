Видео с экс-депутатом из Карелии, избивавшим соседей, появилось в Сети

В Сети появилось видео с дракой с участием, предположительно, бывшего депутата горсовета Петрозаводска Алексея Зюзина. Это произошло еще в апреле, но теперь опубликовано видео с камер. Об этом написало издание «Руна».

Сосед экс-депутата Андрей рассказал, что 30 апреля, около пяти часов утра, он проснулся от громких криков, раздающихся из открытого окна соседней квартиры. Он встал и подошел к окну. Там он якобы увидел Зюзина, который что-то громко обсуждал с еще одним человеком. Андрей попросил их не шуметь.

Зюзин и его приятель на какое-то время притихли, но вскоре опять начали громко разговаривать. Тогда Андрей уже вместе с женой Ксенией пошел звонить в квартиру соседям. По словам его супруги, оттуда сразу вышли двое мужчин и начали грубо себя вести.

Ругань на лестничной клетке продолжалась. Женщина решила зайти в квартиру за телефоном, чтобы снять происходящее. По ее словам, Зюзин обзывал их и говорил, что сам-то он «уважаемый человек». Когда она вернулась с телефоном, то экс-депутат якобы ударил ее по руке, и она закричала. Андрей заслонил ее, после чего Зюзин, по рассказу соседа, ударил его ногой в живот, а потом по зубам.

«Я попытался его оттолкнуть, но в этот момент его приятель напал сзади. Он обхватил меня одной рукой сзади за шею, а второй удерживал руки», — рассказал Андрей.

После этого, по его словам, Зюзин продолжил его избивать, в какой-то момент он уже потерял сознание и был на полу. Его лицо было в крови, которая стекала на пол. Супруга Андрея начала звать на помощь. Зюзин после этого набросился уже на нее и ударил по голове. Андрей тоже начал звать на помощь. Но от удушения он не мог дышать, у него не было голоса, а перед глазами все плыло. Ксения начала звонить во все двери, но все спали. Затем Зюзин схватил ее за волосы и швырнул на лежавшего мужа. А друг экс-депутата забрал у женщины телефон и разбил его.

По словам Андрея, что было дальше и как они в итоге оказались у себя в квартире, он не помнит. Вызвали скорую и полицию. Андрея забрали в больницу, там у него диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение и ушибы. Он пролежал в палате почти неделю, после чего продолжал лечиться дома.

Сам Зюзин заявил, что конфликт спровоцировали соседи. По его словам, он лишь защищался, а Андрей якобы ударил его первым, сломал ему нос, после чего он делал операцию и лежал в больнице.

«Я оборонялся. Ко мне пришли люди, ругались, спровоцировали конфликт. Я ничего не нарушал. Есть свидетель», — сказал экс-чиновник.

В ту ночь, как рассказал Зюзин, он с другом смотрел баскетбол. Рано утром у них был поезд в Петербург. Бывший депутат сказал, что собирается написать заявление на соседей.