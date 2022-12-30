Эксклюзив 30 декабря 2022, 18:37 Кадры решают все. Осужденных чиновников предложили амнистировать и отправить на работу в новые регионы Политолог Ярошенко: осужденных чиновников можно амнистировать за работу в новых регионах РИА «Новости»

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В Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожских областях России нехватка квалифицированных кадров. Руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов «ЭксПолит» Алексей Ярошенко нашел выход. В беседе с «360» он предложил амнистировать осужденных чиновников и отправить их работать на новые территории.

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Далее — прямая речь.

В новых, возвратившихся территориях России наблюдается серьезный кадровый голод. Есть две основные причины. Первое — профессионалы с «большой земли», несмотря на высокие зарплаты, обусловленные риском нахождения там, откровенно боятся ехать на работу.

Второе — среди местных профессионалов практически не осталось. Все, кто есть, работают в военно-гражданских администрациях, местных администрациях. И их все равно катастрофически не хватает. На новых территориях органы власти недоукомплектованы кадрами на 40-50%. Это большая проблема.

В России есть бывшие чиновники, которые осуждены за разные преступления и сидят в тюрьмах. Но надо понимать, что эти преступления могли быть связаны с разборками внутри элит. С этой точки зрения, если даже такие люди принесли вред российскому обществу, они должны иметь возможность все исправить.

Поэтому было бы правильным осужденным чиновникам предоставлять амнистию, если они поедут работать на новые территории.

Считаю, что они должны искупить свою вину перед Россией и не растрачивать профессиональный потенциал, сидя в тюрьмах. Они могут реализоваться и помочь в новых регионах страны.