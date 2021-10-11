Бывшего топ-менеджера «Сбера» Марину Ракову не отпустили из СИЗО

Бывший вице-президент Сбербанка и экс-замминистра образования Марина Ракова останется в СИЗО. Жалобу ее адвокатов на арест оставили без удовлетворения.

Суд постановил оставить ходатайство о смягчении меры пресечения без удовлетворения, поэтому до 6 декабря Ракова будет находиться в следственном изоляторе, сообщило Ura.ru.

Она обвиняется в крупном хищении бюджетных средств. По данным следствия, речь идет о сумме 50 миллионов рублей. Деньги пропали в рамках реализации федерального проекта «Учитель года» национального проекта «Образование».

Свою вину Ракова отрицает. По ее словам, она не имеет никакого отношения к хищению. Сообщения о попытках скрыться от следствия экс-замминистра также назвала враньем.

Пост заместителя главы Минпросвещения Ракова занимала с октября 2018 года по март 2020 года. После этого она перешла на работу в Сбербанк, где заняла должность вице-президента. После задержания Раковой стало известно, что ее уволили из «Сбера».