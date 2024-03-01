Общество 01 марта 2024, 22:28 Бывшего премьер-министра СССР Николая Рыжкова похоронили в Москве РИА «Новости»

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В Москве похоронили бывшего премьер-министра СССР Николая Рыжкова. Об этом сообщило издание РБК.

Отпевание политика прошло в храме Христа Спасителя, а похороны — на Троекуровском кладбище.

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На прощание с Рыжковым пришли многие политики: спикер Совфеда Валентина Матвиенко, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Владимир Васильев, основатель «Яблока» Григорий Явлинский и другие.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, как президент России Владимир Путин относился к Рыжкову. По словам пресс-секретаря, глава государства всегда уважал политика и его роль в новейшей истории России. Песков напомнил, что Путин направил родным и близким Рыжкова телеграмму с соболезнованиями.

Николай Рыжков умер в среду, 28 февраля, на 95-м году жизни.