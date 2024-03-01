Власть 01 марта 2024, 14:51 Песков рассказал об отношении Путина к экс-премьеру СССР Рыжкову Песков: Путин всегда уважал Рыжкова и его роль в новейшей истории России РИА «Новости»

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Глава государства Владимир Путин уважительно относился к бывшему премьер-министру Советского Союза Николаю Рыжкову и отдавал должное его роли в новейшей истории России. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге. Его процитировало РИА «Новости».

Он напомнил, что Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Рыжкова.

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«Он с огромным уважением относился к этому человеку и всегда отдавал должное той большой роли, которую этот государственный деятель сыграл в новейшей истории нашего государства», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Бывший премьер СССР умер на 95-м году жизни. О его смерти 28 февраля сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала Рыжкова человеком-эпохой, работавшим на благо страны.

Сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич заявил, что бывшего премьера Советского Союза уважали в депутатском корпусе за патриотизм и желание работать.