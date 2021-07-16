Бывшего мужа дагестанки, которую лишили детей из-за цветных волос, ограничили в родительских правах

Жительница Дагестана Нина Церетилова добилась ограничения родительских прав в отношении ее бывшего мужа. Суд удовлетворил иск многодетной матери.

Церетилова рассказала о достигнутом результате в беседе с «МБХ Медиа». Экс-супруг девушки тоже решил ограничить ее в родительских правах, но дагестанка подала встречное исковое заявление.

«Наш иск удовлетворили в полном объеме — ограничение его в родительских правах. Основания для этого были все: неисполнение родительских обязанностей, превышение родительских прав, административки, уголовки и так далее», — пояснила Церетилова.

Она напомнила и о неисполнении решения суда по месту жительства детей, неуплату алиментов и непосещение детьми школы.

В суде также началось рассмотрение уголовного дела против бывшего мужа девушки о злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание детей. Заседание по нему перенесли. А иск Магомеда Церетилова оставили без рассмотрения: он не явился ни на одно судебное слушание.

Нина Церетилова судится с экс-супругом с 2020 года. Он не дает девушке жить вместе с тремя несовершеннолетними детьми. В июне Нине удалось вернуть старшего сына, которого она не видела с января прошлого года. Суд пытался лишить мать общения с детьми из-за татуировок и ярких волос.