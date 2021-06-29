Дагестанка, которую лишили детей из-за цветных волос, смогла вернуть старшего сына

Жительнице Дагестана Нине Церетиловой удалось вернуть старшего сына — она не видела его с января прошлого года. Суд пытался лишить женщину общения с детьми из-за «аморального поведения»: татуировок и ярких волос.

Об этом Церетилова сообщила изданию Znak.com.

«Это было как в каком-то шпионском боевике», — отметила она.

Женщина уточнила, что до сих пор не может добиться общения с двумя младшими детьми, которые находятся в семье ее бывшего мужа. В службе судебных приставов ей обещали, что в ближайшее время посетят родителей бывшего мужа: есть вероятность, что сын и дочь Церетиловой живут сейчас у них.

По словам собеседницы, ее бывшего супруга уже допрашивали. Против Магомеда Церетилова возбудили административное дело за неисполнение решения Верховного суда Дагестана, который определил, что дети должны жить с матерью.

Нина Церетилова не живет с мужем с 2012 года — она рассказывала, что ушла от него из-за постоянных побоев, в том числе при беременности. При разводе они не решили, с кем должны остаться дети. В 2020 году Магомед просто забрал детей из квартиры Нины и отказался возвращать.

Он заявил, что действовал по кавказским обычаям, в соответствии с которыми дети должны расти в семье мужчины. Однако Нина уверена, что так он хотел решить проблему с огромным долгом по алиментам — к тому моменту сумма выросла до 800 тысяч рублей.