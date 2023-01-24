Общество 24 января 2023, 12:49 Бывшего футболиста Савина обвинили в дискредитации российской армии Экс-футболисту и блогеру Евгению Савину пригрозили штрафом за дискредитацию ВС России РИА «Новости»

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Экс-футболиста и блогера Евгения Савина обвинили в дискредитации российской армии. Об этом РИА «Новости» сообщили в Тверском суде Москвы. Спортсмену грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

«В суд поступил административный протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП, дата его рассмотрения пока не назначена», — сказали в суде.

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За плечами Савина игры в составе команд «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь», «Урал», тульский «Арсенал» и «Луч-Энергия» Футболист завершил профессиональную карьеру в 2015 году, после чего завел YouTube-канал «КраСава».

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Его блог быстро набрал подписчиков и стал популярным. В мае прошлого года Савин покинул Россию и связал свою эмиграцию со своей граждаснкой позицией.

Ранее в правоохранительные органы поступило заявление с просьбой проверить пост блогера Эдварда Била на предмет дискредитации вооруженных сил. К слову, пранкер отсидел срок за ДТП и вышел на свободу в ноябре прошлого года.

Позже адвокат Била Сергей Жорин сообщил, что речь идет о меме четырехлетней давности, что обвинения надуманны.