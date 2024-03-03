Общество 03 марта 2024, 15:59 Бывшая глава МИД Австрии рассказала о планах на жизнь в России Экс-глава МИД Австрии Кнайсль заявила, что окончательно переехала в Россию Martin Juen / Global Look Press

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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что выбрала Россию страной, где хочет провести остаток своей жизни. Ее слова привел ТАСС.

Бывший дипломат отметила, что уже выбрала себе место под строительство дома в восточной части страны.

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«Россия — это по-настоящему свободная страна. Поэтому я переехала сюда, но мне не очень нравится городская жизнь», — призналась Кнайсль.

Экс-глава австрийской дипломатии отметила, что чувствует себя в России как дома.

«Чувствую тепло людей. Выучила русский язык, но при общении не чувствую себя не до конца уверенно», — добавила она.

Ранее стало известно, что Кнайсль проживает в Санкт-Петербурге и работает в системе СПбГУ. Она подчеркнула, что университет помог ей легко и быстро оформить все необходимые документы для рабочей визы и дальнейшего трудоустройства.