Образование 12 сентября 2023, 17:44 Экс-глава МИД Австрии рассказала о жизни и работе в Петербурге Экс-глава МИД Австрии Кнайсль переехала в квартиру в Петербурге РИА «Новости»

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Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль несколько дней назад переехала в съемную квартиру в Санкт-Петербурге. В Северной столице дипломат начала работать в Центре Geopolitical Observatory for Russia’s Key Issues (G.O.R.K.I), относящемся к СПбГУ. О своей новой должности и месте жительства она рассказала РИА «Новости».

«Это полноценное занятие сейчас, я не люблю делать что-то наполовину. Когда мне предложили эту работу, сказала: хорошо, перееду в Санкт-Петербург», — пояснила Кнайсль.

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Экс-глава австрийского МИД отметила, что очень благодарна СПбГУ за поддержку, так как переезд в Россию не был простым. Ей предстояло оформить рабочую визу и разобраться со всеми документами.

«Университет очень помогал мне. Так что я здесь, в России, только переехала в съемную квартиру в Санкт-Петербурге», — рассказала дипломат агентству на полях ВЭФ-2023.

Ранее Карин Кнайсль заявляла, что следит за динамикой курса валют, однако зарплату преподавателя получает в рублях. По ее словам, теперь она никак не связана с Европейским союзом.