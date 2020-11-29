«Был старшим братом». Руководитель института РАН вспомнил умершего Фортова
«Замечательный ученый, замечательный человек. Вся его жизнь была связана с наукой, и вся жизнь его связана была с Черноголовкой. Он родился в Ногинске, он наш земляк. Прошел весь свой творческий путь от студента Физтеха до президента Академии наук. <…> Мы потеряли нашего товарища. Для меня он был как старший брат. Он был чуть-чуть старше меня, и я всегда с ним советовался», — поделился Алдошин.
Собеседник подчеркнул, что Фортов занимался наукой в Черноголовке. У него был мощный научный отдел физики экстремальных состояний, который вырос из работ лауреата Нобелевской премии Николая Семенова. Фортов создал в Подмосковье экспериментальный научный полигон и лабораторию.
«Его все любили и уважали. Он вырастил целую плеяду мощных ученых», — добавил руководитель института РАН.
Физик Владимир Фортов умер утром 29 ноября. С 2013 по 2017 год он возглавлял РАН. Ученый занимал пост министра науки и технологий и был заместителем председателя правительства.
Фортов окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности «термодинамика и аэродинамика» и защитил кандидатскую диссертацию «Теплофизика плазмы ядерных ракетных двигателей».