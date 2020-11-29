«Был старшим братом». Руководитель института РАН вспомнил умершего Фортова

Бывший глава РАН Владимир Фортов был замечательным ученым и человеком. Всю свою жизнь он посвятил науке. Руководитель Института проблем химической физики РАН Сергей Алдошин рассказал «360», что считал его своим старшим братом.

«Замечательный ученый, замечательный человек. Вся его жизнь была связана с наукой, и вся жизнь его связана была с Черноголовкой. Он родился в Ногинске, он наш земляк. Прошел весь свой творческий путь от студента Физтеха до президента Академии наук. <…> Мы потеряли нашего товарища. Для меня он был как старший брат. Он был чуть-чуть старше меня, и я всегда с ним советовался», — поделился Алдошин.

Собеседник подчеркнул, что Фортов занимался наукой в Черноголовке. У него был мощный научный отдел физики экстремальных состояний, который вырос из работ лауреата Нобелевской премии Николая Семенова. Фортов создал в Подмосковье экспериментальный научный полигон и лабораторию.

«Его все любили и уважали. Он вырастил целую плеяду мощных ученых», — добавил руководитель института РАН.

Физик Владимир Фортов умер утром 29 ноября. С 2013 по 2017 год он возглавлял РАН. Ученый занимал пост министра науки и технологий и был заместителем председателя правительства.

Фортов окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности «термодинамика и аэродинамика» и защитил кандидатскую диссертацию «Теплофизика плазмы ядерных ракетных двигателей».