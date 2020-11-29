Умер бывший президент РАН Владимир Фортов

Бывший президент РАН академик Владимир Фортов умер в возрасте 74 лет. О смерти физика сообщил заместитель главы академии Владимир Иванов.

«Сегодня утром скончался выдающийся советский и российский ученый, президент РАН в 2013–2017 годах, академик РАН Владимир Евгеньевич Фортов. Это невосполнимая потеря для России, для российской и мировой науки», — привело слова Иванова РИА «Новости».

Владимир Фортов родился 23 января 1946 года в подмосковном Ногинске. Окончил Московский физико-технический институт (МФТИ) по специальности «термодинамика и аэродинамика». Будущий академик в 1971 году защитил кандидатскую диссертацию «Теплофизика плазмы ядерных ракетных двигателей». После этого стал работать в отделении Института химической физики АН СССР. Сейчас это Институт проблем химической физики РАН.

Фортов стал президентом Российской академии наук весной 2013 года. Кроме того, в разные годы он был членом консультативного научного совета фонда «Сколково», министром науки и технологий, а также заместителем председателя правительства. За свою работу Фортов удостоился Государственной премии России, стал лауреатом Госпремии СССР и полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».