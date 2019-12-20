Был душой компании. Друг детства рассказал о стрелке с Лубянки

Житель Подольска, который рос вместе с Евгением Манюровым, устроившим стрельбу перед зданием ФСБ России 19 декабря, рассказал, что он был обычным молодым человеком — занимался спортом и знакомился с девушками.

Собеседник издания Daily Storm утверждает, что все, кто знал Манюрова, сейчас ломают голову над тем, что могло толкнуть его на преступление.

Он рассказал, что в школе стрелок был нормальны и скромным. У него были друзья, но все они сейчас уже мертвы. Они выбрали наркотики, Манюров — спорт.

«Я сначала даже не понял, что это он [устроил стрельбу]. Мне знакомые прислали ссылку на новость, я ее даже не посмотрел сначала. А потом уже позвонили, рассказали. Но я даже после этого не поверил. Даже позвонил родителям, те тоже не поверили, что это Женька стрелял», — сообщил знакомый Манюрова.

Мужчина добавил, что его друг увлекался музыкой, был душой компании, любил «поприкалываться». Когда Манюров купил себе машину-«восьмерку», на ней отрывались всей компанией.

Инсайдер заявил, что его знакомый не был склонен к насилию, хотя физическая форма позволяла. Все-таки мужчина увлекался боксом.

«Слышал только, что он занялся стрельбой. Он никогда к этому не испытывал особого интереса. Я вообще не знал, что он занимался этой фигней. И с религией он никак не был связан — все время, что мы общались», — поделился собеседник издания. Но признался, что до сих пор не верит в случившееся.

В результате стрельбы, развязанной Евгением Манюровым около здания ФСБ на Лубянке, погибли двое силовиков. Еще пять человек находятся в больнице. Один из них — случайный прохожий.