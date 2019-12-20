Второй сотрудник ФСБ скончался в больнице после стрельбы на Лубянке

В четверг, 19 декабря, неизвестный мужчина открыл огонь в сотрудников правоохранительных органов возле здания ФСБ России на Большой Лубянке.

В результате один сотрудник погиб на месте, второй в тяжелом состоянии был доставлен в больницу, где позже скончался Светлана Петренко. официальный представитель Следственного комитета России

Еще пятеро человек, в том числе один случайный прохожий, получили ранения разной степени тяжести. В результате спецоперации стрелка ликвидировали. Его личность уже установили — нападение совершил 39-летний житель Подмосковья Евгений Манюров. После обыска, в его квартире обнаружили семь единиц зарегистрированного оружия — от газового до нарезного. Огонь по правоохранителям он открыл из модернизированного автомата Калашникова.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов».