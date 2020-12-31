Бык идет, быку дорогу: россияне начали провожать 2020 год. Трансляция с Манежной площади

До Нового года остались считанные часы. В некоторых городах России 2021-й уже начали встречать, например, на Камчатке и в Чукотке, а москвичи пока только в ожидании. «360» ведет онлайн-трансляцию с Манежной площади, где совсем скоро пробьют куранты.

Сейчас на Манежной площади гуляют люди, погода хорошая, а вокруг — красивые елки и сказочные герои. После рекомендаций президента Владимира Путина 31 декабря в большинстве регионов сделали выходным днем. Поэтому у горожан появилось свободное время, чтобы докупить продукты и подарки, да и просто насладиться последним днем уходящего года.

Сегодня в столице в честь праздника прогремят салюты. Их запустят с 11 площадок. Самый красочный фейерверк будет на Большом Москворецком мосту сразу после боя Кремлевских курантов.

В этом году москвичи и гости столицы не смогут отметить Новый год на Красной площади. Сегодня в 18:00 доступ на нее будет ограничен. А в 19:00 закроется и ГУМ-Каток. Такие меры связаны с пандемией коронавируса. Но в московских парках все же можно будет погулять, но и там не будет никаких новогодних мероприятий. Как отметили городские власти, чтобы избежать заражения новой инфекцией, лучше встречать Новый год дома с близкими.