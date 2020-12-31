Жители Кирибати первыми встретили Новый год

Жители тихоокеанского государства Кирибати первыми встретили 2021 год. Первый день нового года наступил для них в 13:00 по московскому времени.

В состав тихоокеанской республики Кирибати входят 33 маленьких атолла, двадцать из которых необитаемы. Несмотря на не самые внушительные размеры, в этом государстве существует три часовых пояса, поэтому Новый год жители могут встретить трижды — на западной, центральной и восточной части островов. В столице государства Южной Тараве 2021 год наступит в 15.00 по московскому времени.

В нескольких километрах от Кирибати проходит граница 12-го западного часового пояса. Когда жители Кирибати встретят Новый год, там будет еще поздний вечер 30 декабря.

Вслед за Кирибати Новый год отметят в Новой Зеландии и на станциях Южного полюса в Антарктиде. Они встретят его на час позже.

К 15:00 по московскому времени Новый год начнут праздновать жители Маршалловых островов, государств Науру и Тувалу. В это же время 2021 год наступит на территории России - Камчатки и Чукотки.