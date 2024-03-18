Общество 18 марта 2024, 13:32 Бузова закатила истерику, не получив премию «Виктория» Бузова осталась без премии «Виктория» и проплакала всю ночь Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Читать 360tv в

Ольга Бузова расстроилась, не получив ни одной награды на премии «Виктория». Из-за этого она проплакала всю ночь. О своем состоянии артистка написала в социальных сетях.

Российская национальная музыкальная премия «Виктория» состоялась 16 марта в Москве. Исполнительница популярной композиции «Мало половин» надеялась стать ее лауреаткой, но не получила ни одной награды.

Реклама

На следующий день Бузова обратилась к подписчикам, чтобы выразить благодарность тем, кто поддерживал ее. Певица открыто рассказала о своем разочаровании исходом премии.

«Плакала всю ночь. Не получилось так, как я хотела вчера. Спасибо всем, кто верил», — поделилась певица.

Недавно Бузова попросила подписчиков выбрать дату ее свадьбы. Ольга отметила, что сердце больше не свободно. Личность поклонника звезды пока остается загадкой.