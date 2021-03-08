Бузова указала на соперницу, с которой ей изменял Дава

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова назвала «шлюхой» танцовщицу Дарью Палей после того, как та внесла ее в черный список в соцсетях. Она заявила, что это признак того, что ее бывший бойфренд Дава изменял ей именно с участницей шоу «Танцы со звездами».

Ольга Бузова выложила соответствующий пост, который потом удалила. Его успело заметить издание StarHit. «Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами меня блокируют», — написала Бузова в stories. Источник фото: сайт StarHit. О своем расставании с блогером Давой она объявила в январе 2021 года. Бузова обвинила бывшего возлюбленного не только в изменах, но и в рукоприкладстве. Телеведущая призналась, что ее сердце разбито окончательно.