Бутина будет вести стрим «Прекрасная Россия бу-бу-бу» на RT

Бутину арестовали в США летом прошлого года. Россиянку обвинили в «сговоре с целью работы на иностранное правительство» и приговорили к 18 месяцам тюрьмы.

После освобождения она вернулась в РФ в конце октября 2019 года. Бутина объявила о своих планах заняться правозащитной деятельностью. Она уже дала согласие работать в группе экспертов по защите прав соотечественников за рубежом.